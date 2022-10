Brady e Gisele Bundchen, colpo di scena: una frase riapre tutto!

La riapertura verso Giselle

"La scorsa settimana ho dichiarato che nelle mie intenzioni non è previsto un ritiro nell’immediato - ha sottolineato il giocatore - c'è stato un ritiro in passato, ma poi sono andato avanti. In questa stagione mi sono impegnato, amo questa squadra e amo questa organizzazione. A marzo scorso ho detto loro che avrei giocato: non ho mai rinunciato a nulla in vita mia”. L’ultima frase potrebbe essere una riapertura indiretta verso la compagna Gisele Bündchen. Ma la situazione non sembra essere così semplice, tanto che i due si sono già rivolti agli avvocati per svincolarsi dal loro legame.