Giulia Salemi in lacrime a Verissimo: il grande annuncio su Pretelli

Giulia Salemi è tornata a Verissimo per aggiornare i telespettatori sulle ultime novità della sua vita privata e professionale. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo passato, non riuscendo a trattenere le lacrime. La 29enne è stata vittima di bullismo da bambina e ha dovuto fare i conti con la dolorosa separazione dei suoi genitori. Per due anni Giulia non ha parlato con il padre: un dramma che ha segnato la sua infanzia. Proprio il ricordo di questo doloroso momento ha commosso la Salemi nel salotto di Silvia Toffanin. Per fortuna col tempo tutto si è risolto e oggi la giovane sta vivendo un periodo magico sotto ogni punto di vista. L'ex gieffina è maturata parecchio, grazie anche al fidanzato Pierpaolo Pretelli...