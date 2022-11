Laganà e quella battuta su Proietti: "Non aveva difetti, non era neppure della Lazio"

Il 2 novembre del 2020 se ne andava il grande Gigi Proietti, artista immenso. Ironia della sorte, il 2 novembre ricorre anche il compleanno dell'attore romano, che avrebbe compiuto 82 anni. Nel programma televisivo "Oggi è un altro giorno", in onda su Rai 1, condotto da Serena Bortone, Rodolfo Laganà, attore, comico e allievo di Proietti, ha ricordato il suo maestro, rispondendo con una battuta: "Gigi aveva difetti? No, non era neppure della Lazio", scatenando le risate dello studio. Il riferimento, ovviamente, va alla fede calcistica di Proietti, grande tifoso romanista.