Victoria dei Maneskin rivela: "Soffro di FoMo". Ecco che cos'è

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, soffre di FoMo. A rivelarlo la diretta interessata in un'intervista a Radio Deejay: "Ho la peggiore FoMo del mondo. Pure se sono stanchissima devo uscire ogni giorno, se no mi perdo qualcosa. Un giorno eravamo a New York e siamo rientrati in hotel all’1 di notte. Thomas (Raggi, chitarrista della band, ndr) mi chiede di uscire, ma io ero cotta. Ero a letto e alle 2 mi manda un messaggio: ‘Sono a casa di Madonna’. Mi ha fatto salire la FoMo".

Cos'è la FoMo e come si cura

FoMo sta per “Fear of missing out”, letteralmente “paura di perdersi qualcosa”. Secondo gli esperti per vincere questa patologia bisognerebbe prendere per un periodo una pausa dai social e fare la prova a non partecipare a tutti i costi ad un evento o ad una serata che non si vuole perdere assolutamente. Solo in questa maniera si può imparare un autocontrollo che può essere determinante per una completa guarigione.