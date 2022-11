Clamoroso! Ilary ritrova borse e scarpe: erano a casa sua

ROMA - Una piacevole scoperta. Le borse di Ilary Blasi sono a casa di Ilary Blasi . Dopo le accuse mosse all’ex capitano della Roma, l’ormai ex consorte ritrova gran parte del malloppo all’interno della propria casa. Come riporta il Fatto Quotidiano - la showgirl nei giorni scorsi avrebbe casualmente ritrovato gran parte della propria collezione delle sue preziose borse.

La Spa come cassaforte

La Blasi, in compagnia della figlia Chanel, avrebbe deciso dopo diverso tempo di riutilizzare la Spa all’interno della villa dove l'ex letterina abita con i suoi tre figli. Trovando la porta bloccata, avrebbe chiamato un fabbro per far divellere la serratura, probabilmente fatta cambiare in precedenza. Una volta liberata la via d’accesso, Ilary Blasi avrebbe fatto la piacevole scoperta trovando le borse reclamate nei mesi scorsi. E cercando nelle stanze adiacenti, sarebbero ricomparse anche le sue preziosissime scarpe.