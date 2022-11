Wanda Nara sexy in tanga a Ballando con le Stelle: la scelta su Icardi

Wanda Nara è tornata in tv in Italia! L'ex moglie di Mauro Icardi ha risposto alla chiamata di Milly Carlucci, che l'ha voluta ballerina per una notte nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022. In realtà, come spiegato dall'imprenditrice argentina, la conduttrice Rai la cerca da tempo. "Non parlavo neppure una parola di italiano, è stata la prima della tv italiana a chiamarmi quando sono arrivata in Italia", ha raccontato Wanda, che ha ammesso di non essere così brava con il ballo nonostante le lezioni prese da bambina.