Selvaggia Lucarelli a Paola Barale: "Per te ho un'attrazione sessuale", la risposta

Siparietto provocatorio a Ballando con le stelle. Protagoniste Selvaggia Lucarelli e Paola Barale, rispettivamente giurata e concorrente del programma di Milly Carlucci. "Mi piaci tantissimo, l'attesa per te è sempre tanta, come per Lorenzo (Biagarelli, il suo fidanzato, anche lui in gara quest'anno, ndr). Per te ho quasi un'attrazione sessuale...", ha detto la giornalista durante la quinta puntata. Non si è fatta attendere la replica della Barale: "Ah bene, parliamone...". Risate in studio, comprese quelle di Milly.