Wendy Windham ricompare in tv dopo anni di assenza: cosa fa oggi la soubrette

Wendy Windham è tornata in tv dopo anni di assenza. La soubrette americana è riapparsa a Domenica In di Mara Venier, dove ha lasciato un messaggio per l'ospite Paolo Bonolis con il quale ha lavorato al programma tv I cervelloni dal 1994 al 1996. Wendy ha salutato con affetto il suo ex collega e l'ha invitato a seguirla su Instagram dove, tra le tante cose, si definisce "Ex Italian Tv Personality".

Che fine ha fatto Wendy Windham

Dopo la messa in onda del videomessaggio Mara Venier ha parlato a Paolo Bonolis della nuova vita di Wendy Windham: "A lei ora non interessa più niente di questo mondo. Ha sposato un americano molto ricco (il costruttore Jeff Safchik, ndr), vive a Miami in una villa pazzesca”. Paolo Bonolis ha replicato: “Mi ha detto di seguirla su Instagram, io non c’ho ‘ste cose”.

Wendy Windham ha lasciato la tv

Tra le showgirl più note degli anni Novanta, Wendy Windham ha scelto di ritirarsi a vita privata nel 2002. Le sue ultime apparizioni risalgono a Ciao Darwin e a La Sai L’Ultima? come ospite. Nel 1998 ha preso parte a una puntata della fiction Un Medico in Famiglia come guest star.