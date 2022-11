Belen Rodriguez e la frase su De Martino: "Vorrei fare una cosa con lui..."

È un momento davvero magico per Belen Rodriguez : da circa un anno la soubrette argentina è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino, con il quale è convolata a nozze nel 2013. Dopo aver tenuta nascosta la notizia per qualche mese oggi i diretti interessati non si nascondono più. "Con De Martino va tutto bene", ha fatto sapere la soubrette al Maurizio Costanzo Show . "Quando torni in Argentina?", ha chiesto il marito di Maria De Filippi. E qui Belen ha fatto una confessione inedita...

La rivelazione di Belen su Stefano

"In Argentina è da un po' che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso", ha fatto sapere Belen. La conduttrice de Le Iene ha poi svelato come ha reagito il figlio Santiago all'ennesimo riavvicinamento a Stefano: "Ormai è un ragazzino, anche se dorme ancora con noi. Lui sta divinamente. Cosa pensa di noi? Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però".