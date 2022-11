"Paola Barale scatena il caos dietro le quinte di Ballando con le Stelle"

Il settimanale Oggi ha svelato un piccante retroscena su Paola Barale a Ballando con le Stelle, dove la bionda soubrette è in coppia con il ballerino cubano Roly Maden. La rivista ha spifferato che "Paola presta una grandissima attenzione ai suoi suoi outfit tanto da avvalersi della consulenza di uno stylist personale scelto ad hoc per lo show. Si mormora che la sartoria del programma sia assai sotto pressione per le richieste di quest'ultimo e che sia costretta a lunghe ore di lavoro per assecondare le aspettative della showgirl". Dunque "tutto ciò sta innervosendo anche gran parte del cast del programma che a causa di Paola vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma Rai". Sarà vero?