Wanda Nara rivela: "Ballando con le stelle? L'anno prossimo..."

Wanda Nara ha finalmente accettato l'invito di Milly Carlucci. Da dieci anni la conduttrice Rai insegue la moglie e agente di Mauro Icardi per averla a Ballando con le Stelle. Obiettivo raggiunto a metà: per ora Wanda è stata ballerina per una notte ma Milly sogna di averla come concorrente. Un desiderio che potrebbe realizzarsi proprio l'anno prossimo...La Nara ha infatti ammesso su Instagram di essersi divertita molto accanto al ballerino Antonio Berardi. "L'anno prossimo se avrò tempo chissà...", ha affermato. Insomma, non resta che tenere le dita incrociate...