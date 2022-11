Oriana Sabatini stupisce tutti: perché Lady Dybala ha cambiato look

Trasformista e trasgressiva: così è Oriana Sabatini. La fidanzata di Dybala non smette di stupire con i suoi look originali e innovativi. Di recente l'artista ha lasciato tutti senza parole con l'ennesimo cambio d'immagine. Su Instagram Oriana si è mostrata con una frangetta corta e spettinata che mette in risalto le sue sopracciglia tinte di biondo . La Sabatini ha fatto questa scelta in vista dell'uscita del suo nuovo brano musicale: "Presto CHIN CHIN". Tanti i fan che non vedono l'ora di ascoltare la nuova canzone della popstar latina.

Il messaggio per Dybala ai Mondiali 2022

Nonostante i suoi impegni di lavoro, Oriana Sabatini non smette di sostenere Paulo Dybala nel mondo del calcio. Non a caso per amore ha lasciato l'Argentina e si è trasferita in Italia. Di recente la musicista ha condiviso sui social network un messaggio di incoraggiamento per il calciatore in vista dei Mondiali 2022 in Qatar: "Che incredibile vedere come tutti i tuoi sforzi siano stati ripagati. Ti amo e non vedo l'ora di vederti in campo".