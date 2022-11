Ilary Blasi ha detto addio a Francesco Totti ma non alla tv. La conduttrice tornerà presto alla guida dell'Isola dei Famosi, prevista in primavera su Canale 5 con doppio appuntamento settimanale. Come anticipato da Dagospia la nuova edizione del reality show partirà ad aprile, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Fino ad allora Ilary si concentrerà sui figli e sui social network, dove è molto seguita. Senza dimenticare la battaglia in tribunale, appena cominciata, con l'ex marito.