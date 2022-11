"Ilaria D'Amico, il nuovo programma tv è flop e costa troppo: quanto guadagna a puntata"

Ritorno in tv flop per Ilaria D'Amico. Il nuovo talk d'approfondimento della compagna di Gigi Buffon - 'Che c'è di nuovo' in onda ogni giovedì sera su Rai Due - sta registrando ascolti piuttosto bassi. La terza puntata, ad esempio, non è andata oltre l'1.65%. Per questo la Rai starebbe pensando a dei provvedimenti a riguardo. "Chiusura a dicembre o spostamento in seconda serata?", si legge su Dagospia.