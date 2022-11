Cattelan, sorpresa a X Factor! La frase che ha scatenato i social: “Che mi state facendo?”

Il quarto live di X Factor 2022 inizia con una sorpresa. A presentare i giudici infatti, non c'è Francesca Michielin, ma Alessandro Cattelan. Lo storico ex conduttore del programma. Dopo aver presentato i giudici e la nuova puntata, Catellan ha lanciato la clip iniziale. Al rientro, come se niente fosse, c'era Francesca Michielin in studio. Lo switch ha colpito tutti: soprattutto dopo che Cattellan (che ha lasciato due anni fa la conduzione di X Factor) ha giocato con gli spettatori del programma attraverso il suo profilo Twitter: "Ma mi state trollando? Mi sono arrivati messaggi che dicono sia ad X Factor ma io sono qui a casa mia vedete?", mentre pubblica un video che lo ritrae nella sua abitazione. Sui social il pubblico ha gradito la sorpresa e continua a chiedersi cosa sia realmente successo. "Dov'è Cattellan?", sta diventando un vero e proprio tormentone.