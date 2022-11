Marcell Jacobs ballerino per una notte a Ballando con le Stelle

Marcell Jacobs sbarca a Ballando con le Stelle. Come anticipato da Tv Blog, il noto velocista sarà ballerino per una notte nella puntata in onda su Rai Uno sabato 26 novembre (la diretta inizierà più tardi, alle 22, per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar). Dopo Wanda Nara Milly Carlucci è riuscita a realizzare un altro piccolo sogno: da tempo sperava di vedere in pista l'atleta ma a causa dei numerosi impegni dello sportivo non è mai stato possibile. Almeno fino ad oggi: Jacobs è pronto a mettersi in gioco.