Jennifer Lopez e il mistero dei social media oscurati

Le motivazioni dietro il gesto

Secondo i fan di JLo questa scelta drastica nasconderebbe l'imminente annuncio di un nuovo progetto lavorativo. Per altri Jennifer Lopez sarebbe rimasta vittima di un brutto scherzo hacker mentre per i più gossippari sarebbe tutta una mossa per attirare ancora più attenzione sul matrimonio con Ben Affleck, che starebbe attraversando una crisi profonda da settimane.