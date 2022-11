Selvaggia Lucarelli e il no a 'Belve': "Ecco perché non ci vado"

Un gran rifiuto. È quello di Selvaggia Lucarelli a Francesca Fagnani che l'ha invitata per intervistarla a ' Belve ', il suo programma televisivo in onda su Rai2. Invito respinto al mittente dalla giornalista e giudice di 'Ballando con le Stelle' , che ne ha spiegato i motivi: "Non c’è ascolto, ma provocazione. Sono interviste che illuminano più lei che l’intervistato, tutto qui" ha dichiarato a 'DavideMaggio.it'.

Poco feeling

Non proprio un grande feeling dunque con la conduttrice di 'Belve': "Vuole vincere, non conoscere l’intervistatore" ha aggiunto Selvaggia Lucarelli sottolineando poi di essersi "giustificata più volte per non essere andata da lei che per non aver battezzato mio figlio, non ho ben capito perché! Non ho voluto farmi intervistare anche dal bravo Cattelan e da molti altri, ma nessuno me ne chiede conto, comincio a pensare che Belve sia una specie di leva obbligatoria. Sono obiettore di coscienza!".