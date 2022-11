È morta Irene Cara, la cantante di 'Fame' e 'Flashdance'

Addio alla cantante Irene Cara, nota per le title track di Fame e Flashdance. L'annuncio è arrivato dal suo addetto stampa tramite i social network: "È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara". L'artista è morta nella sua casa in Florida e le cause del decesso non sono state riferite. Nata a New York nel 1959, di origini africane, cubane e portoricane, Irene ha vinto un Oscar per la canzone 'What A Feeling', colonna sonora del celebre film campione di incassi negli anni '80 'Flashdance'.