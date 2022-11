Georgina ricoperta di banconote a Las Vegas: Lady Ronaldo e il lusso sfrenato

LAS VEGAS (Usa) - Soldi chiamano soldi. E la fidanzata di Cristiano Ronaldo non è voluta essere da meno. Approfittando dell’impegno del proprio compagno ai Mondiali del Qatar, la compagna di CR7 è volata a Las Vegas per dedicarsi al gioco d’azzardo.

Un vestito molto glamour

Georgina Rodriguez non è passata inosservata, anche per essersi concessa un abbigliamento stravagante, anche se da quelle parti la cosa è piuttosto frequente. Il vestito in questione è una tutina ricoperta da banconote da un dollaro! Georgina, con un passato da modella, ha indossato un abito del marchio di moda svizzero di lusso Vetements. Considerando la risonanza che ha avuto l’outfit proposto, la casa di abbigliamento ha sicuramente vinto.