Scandalo a Masterchef: una concorrente accusata di aver barato

È bufera in Spagna sulla settima edizione di MasterChef Celebrity. Una delle concorrenti, Patricia Conde, è accusata di aver barato in una delle prove finali del cooking show. Stando a quanto spifferato da 20minutos l'attrice era a conoscenza dei piatti che i giurati avrebbero chiesto a sorpresa. Pare che Patricia abbia cenato a Madrid, al ristorante di Quique Dacosta, noto chef spagnolo nonché uno dei giudici della trasmissione, qualche giorno prima dell'importante test. La diretta interessata ha provato a smentire sui social network ma in pochi le hanno creduto...