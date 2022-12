Cara Delevingne, attacco brutale agli uomini: c’entrano gli orgasmi

Cara Delevingne più chiara e diretta che mai. La famosa top model ha sferrato un duro attacco al genere maschile: "Gli uomini non hanno gli strumenti giusti per soddisfare una donna a letto e farle raggiungere l'orgasmo". Un affondo in piena regola. "Gli scienziati affermano che il 95% degli uomini eterosessuali ha un orgasmo durante il rapporto, mentre le donne eterosessuali solo il 65%. Ad essere sincera, penso che sia un numero troppo alto. Stando alle mie amiche possiamo scendere anche al 15%, 20%", ha aggiunto.