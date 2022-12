Domenica In, Mara Venier offesa: lo sgarbo di Cristiano Malgioglio

Mara Venier delusa da Cristiano Malgioglio . A Domenica In la conduttrice ha presentato il nuovo programma del paroliere - Mi casa es tu casa , in partenza su Rai Due mercoledì 7 dicembre - rivelando di non aver ricevuto alcun invito. La trasmissione sarà infatti ricca di ospiti, tra cantanti e artisti, ma non ci sarà la Venier.

Botta e risposta tra Mara Venier e Malgioglio

"Dopo tutto quello che ho fatto per te non mi hai nemmeno invitata al tuo programma", ha fatto notare zia Mara nel suo salotto televisivo. Malgioglio ha replicato: "Ma amore te puoi venire quando vuoi, sei una sorella per me". "Sì, lo dici di tutte però", ha controreplicato la Venier che è poi scoppiata a ridere. "Ma tu mi devi dire chi sono le altre?", ha dunque chiesto Malgy per concludere: "Pensa che per te potevo diventare anche etero".