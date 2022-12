Tom Hanks e il momento più emozionante: “Spielberg mi mostrò una lapide…”

Ospite di un programma tv spagnolo Tom Hanks ha ricordato uno dei momenti più eccitanti della sua vita. "Nel finale di 'Salvate il soldato Ryan' sono andato al cimitero in Normandia. - ha raccontato l'attore - Anche se non ero in quella scena, ho passato l'intera giornata a camminare lungo la spiaggia dove è avvenuto lo sbarco e durante le riprese qualcuno mi ha urtato. Dietro di me c'era Steven Spielberg che mi ha detto di andare con lui perché mi avrebbe insegnato qualcosa. Il mio personaggio era il Capitano John H. Miller e mi ha mostrato una lapide accanto a dove stavamo girando sulla quale c'era scritto H. Miller. È stato molto eccitante".