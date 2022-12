Alberto Matano: "Ecco chi vincerà Ballando con le stelle"

Chi vincerà Ballando con le stelle? La finale, in programma sabato, si annuncia equilibrata e ricca di sorprese. Alberto Matano ha voluto sbilanciarsi, indicando il suo favorito. “Sabato c'è la finale di Ballando con le stelle e il 23 c'è la finalissima. Secondo me vincerà Gabriel Garko che è stato un concorrente dal mio punto di vista eccellente”, ha dichiarato Matano a R101. Rispondendo alle domande di Maurizio Costanzo, che elogiava Luisella Costamagna, Matano ha replicato: “Sabato ci sarà il ripescaggio, quindi magari la Costamagna potrà rientrare in gara. E’ stata molto brava e anche sfortunata, speriamo possa rientrare”.