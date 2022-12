Bobo Tv, finta diretta per la finale Mondiale: tapiro a Vieri

Nuovo Tapiro d'Oro per Christian Vieri, raggiunto dall'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli per ricevere il noto premio satirico. Il motivo? C'entra la Bobo Tv, il programma di grande successo sui social condotto dall'ex Inter, Adani, Ventola e Cassano e andato in onda anche sulla Rai durante i Mondiali. Vieri si è attapirato perché nel post-partita della finale tra Francia e Argentina la Bobo Tv si è collegata con lo studio centrale per commentare il risultato, ma non è sfuggito che Vieri e compagni fossero al sole, mentre in diretta era già sera. Insomma, tutto registrato, una finta diretta.