Miss Italia 2022, è di Roma e ha 18 anni la nuova regina

Chi è la nuova Miss Italia

Lavinia Abate, studentessa all'ultimo anno di liceo, pratica danza da ben 12 anni ed è una appassionata di musica: studia composizione, ama cantare e comporre. Autodefinitasi "modesta, sensibile, trasparente", Lavinia Abate si prende una personale rivincita: la grande gioia per l'affermazione nell'83esima edizione di 'Miss Italia' cancella 5 anni in cui è stata costretta a indossare il busto per la schiena. Un 'peso' che ha segnato indelebilmente gli anni della sua adolescenza ma non ha scalfito volontà, tenacia e bellezza.