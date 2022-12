L-Gante, il ricatto di Icardi e il duro avvertimento a Wanda Nara

L'ultimatum a Wanda

Il cantante vorrebbe ufficializzare la sua storia con l’ex signora Icardi. Puntualmente presenta Wanda come sua fidanzata, e lo avrebbe fatto anche con sua figlia, la persona alla quale tiene di più in assoluto. Ma dall’altra parte, Wanda Nara sembra essere ancora titubante, e non vorrebbe ufficializzare la storia. Se non altro, perché in ballo ci sarebbero diversi aspetti. La giornalista Juan Etchegoyen - conduttrice di Mitre Live - ha rivelato che, a differenza dell'ex di Mauro Icardi, il cantante pretenderebbe di ufficializzare la loro relazione. E per questo avrebbe messo una data di scadenza al suo rapporto con l’imprenditrice. Wanda tuttavia vorrebbe procedere ancora con cautela, per i conflitti familiari che sta vivendo con Mauro Icardi. L-Gante si sarebbe stancato dei giochetti mediatici dell’attuale compagna, e le avrebbe imposto un ultimatum. Storia a rischio?