Che beffa per Gabriel Garko: costretto al ritiro prima della finale di Ballando con le stelle

Da favorito a ritirato. Uno dei candidati alla vittoria finale di Ballando con le Stelle è costretto al forfait: saluta a un passo dall'ultimo appuntamento Gabriel Garko , che in molti avevano pronosticato come sicuro trionfatore dello show di Rai 1.

Doppio infortunio per Garko: niente finale

L'attore, che ballava in coppia con Giada Lini, alza bandiera bianca a un passo da una finale che a giudizio di tutti lo avrebbe visto protagonista. La stessa presentatrice della trasmissione, Milly Carlucci, si era sbilanciata: "Sarà un'esibizione emozionante e spettacolare. Sarà entrambe le cose. Dai, sarà bella. Chiudiamola qua, perché è segretissimo". Garko però ha dovuto alzare bandiera bianca, vittima di un doppio infortunio, al braccio e al polpaccio. Per lui, nel giorno della finalissima dunque, solo una canzone e un saluto alla giuria e ai fans. Strada spianata a questo punto per l'altra grande favorita Ema Stokholma.