Film Marvel: sempre più probabile il ritorno di Iron Man!

Grandiose novità in arrivo per gli appassionati Marvel. Secondo l'account Twitter MyTimeToShineHello, che in passato ha rivelato diversi scoop poi confermati, Iron Man starebbe per tornare sul grande schermo. Robert Downey Jr. potrebbe tornare in gioco addirittura prima di Avengers: Secret Wars. Del resto con la storia che coinvolge vari multiversi, tutto diventa virtualmente possibile. “RDJ è tornato baby! Per Secret Wars di sicuro, e ci sono stati colloqui anche per un cameo in Armor Wars”, si legge nel tweet.