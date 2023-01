Incidente mentre spala la neve: l'attore Jeremy Renner è grave

Jeremy Renner, attore americano candidato due volte agli Oscar per il ruolo di Occhio di falco negli Avengers, è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di un incidente mentre spalava la neve. A dichiaralo è il suo agente, che non ha specificato ulteriori dettagli. L'attore, che tra pochi giorni compirà 52 anni, è rimasto ferito mentre cercava di spalare la neve, caduta copiosa in questi giorni negli Usa. "La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti", ha aggiunto l'agente.