Come sta Jeremy Renner? Ecco cosa gli è successo e le sue condizioni

Jeremy Renner resta in gravi condizioni dopo l'incidente avvenuto domenica scorsa davanti alla sua abitazione negli Stati Uniti. L'attore, protagonista della saa "The Avengers", è stato travolto da un gatto delle nevi. I medici hanno stabilito la dinamica dell'incidente e hanno spiegato le sue condizioni. Il lato destro del petto di Renner risulterebbe schiacciato, mentre la parte superiore del suo busto sarebbe collassata.

Renner, la dinamica dell'incidente

Secondo le autorità locali, l'attore sarebbe stato schiacciato dallo spazzaneve, mentre cercava di aiutare un amico in difficoltà e rimasto nella sua autovettura a causa delle forti nevicate. Renner sarebbe arrivato con il gatto delle nevi. Una volta sceso dal veicolo per raggiungere l'amico, non si sarebbe accorto che la vettura si era mossa: ed è stato schiacciato.