Alessia Marcuzzi riparte dalla Rai: "Perché ho lasciato Mediaset"

Alessia Marcuzzi ritorna in tv! Dopo l'addio a Mediaset, che ha lasciato tutti di stucco, la conduttrice romana riparte da Rai Due. Il 10 gennaio debutterà il suo nuovo programma: 'Boomerissima'. Durante la conferenza stampa di presentazione della trasmissione l'ex compagna di Simone Inzaghi ha rivelato: "È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti gli anni a Mediaset, non ci siamo lasciati litigando, avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me, da dedicare al lavoro sul web. Era una cosa mia personale, maturata in pandemia, mi vedevo in video e non mi riconoscevo più".