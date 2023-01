Wanda Nara risponde a Shakira dopo la canzone su Piqué: è una frecciata epica a Icardi!

BUENOS AIRES (Argentina) - C’è modo e modo per vendicarsi. Qualche giorno fa Shakira ha pubblicato una nuova canzone che altro non è che un J’accuse nei confronti dell’ex marito Gerard Piqué. Il testo dell’ultimo componimento della colombiana non è passato inosservato, tanto che anche Wanda Nara, da tempo in rotta con Mauro Icardi, ha lasciato il proprio commento sotto al post della cantante sudamericana.

Ogni riferimento è puramente casuale...

L’argentina ha scritto una frase eloquente, evidentemente indirizzata contro l’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi che - nel frattempo - è tornato a essere un goleador nel campionato turco con la maglia del Galatasaray. “La mujeres ya no lloran facturas”, ovvero le mogli non piangono più per le bollette. Nel testo della canzone Shakira tira in ballo l’attuale compagna di Piqué e la sua ex suocera, accusando apertamente l’ex marito.