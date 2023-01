Lisa Marie Presley in ospedale per arresto cardiaco

Lisa Marie Presley è stata trasportata d'urgenza in ospedale per un arresto cardiaco. A farlo sapere TMZ: il battito della figlia 54enne di Elvis Presley è tornato dopo che le è stata somministrata epinerfina oltre che la rianimazione cardio polmonare. Ora è ricoverata in ospedale ma non sono chiare le sue condizioni di salute. Solo due giorni fa la donna aveva assistito alla cerimonia dei premi Golden Globes, dove l'attore Austin Butler, che impersona Elvis nell'omonimo film sul re del Rock n' Roll, è stato premiato come miglior attore in un film drammatico.