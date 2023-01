Shakira rompe il silenzio, nuovo attacco clamoroso a Piqué: il messaggio è incendiario

Il messaggio di Shakira verso Piqué

Nel pezzo (ripostato su Instagram dalla cantante) si legge: "Se la vendetta è un piatto che viene servito freddo, soprattutto quando è causato da una delusione amorosa di enormi dimensioni, con quale autorità morale o superiorità intellettuale gli inquisitori emergenti del XXI secolo osano dire a una donna a tutti gli effetti che ha subito il reato del tradimento, chissà per quanto tempo, come deve gestire correttamente le sue emozioni o cosa deve fare per superare la sua sofferenza in privato senza lasciarsi trasportare? Di fronte a coloro che non hanno avuto compassione o pietà per lei?" inizia l'editoriale. "Avrebbero dovuto imparare una volta per tutte che sono lontani i giorni dell'ipocrisia in cui i panni sporchi venivano lavati a casa", aggiunge l'articolo, che poi continua: "Pique ha fatto del male alla lupa, che ora ulula contro di lui... Shakira ha indicato un percorso che difficilmente molti dei suoi seguaci ripercorreranno ", conclude.