Amici e il caso Capodanno. Alessandro Cattelan racconta un retroscena

Alessandro Cattelan giudice di una puntata di Amici molto particolare, quella incentrata sul Capodanno appena trascorso. Maria De Filippi non ha voluto spiegare quale sia stato il motivo delle severe conseguenze della notte del 31 dicembre. "Sono capitato in una puntata un po' piccante" ha raccontato a Radio Deejay il conduttore a proposito della sua esperienza nel talent show di Canale 5. "Sono arrivato lì e c'erano tutti che piangevano, si scusavano. Lì per lì ho detto cosa hanno fatto, hanno ammazzato qualcuno? Per stemperare, come faccio sempre. Erano invece tutti molto seri e mi dicevano “No no, stavolta l’hanno combinata grossa i ragazzi’. Si vede che hanno combinato qualche disastro".

Capodanno ad Amici: "Rudy come una iena"

Nessuna spiegazione è arrivata alle orecchie di Alessandro Cattelan, che ha assicurato di non aver saputo nulla di più. "Nessuno lo ha detto neanche a me. C’era Rudy, era incaz*ato come una iena. Ha richiamato uno dei ragazzi come a scuola e gli ha detto di non ridere. Erano tutti arrabbiati come delle iene e non hanno raccontato neanche a me", ha fatto sapere.