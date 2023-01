Matrimonio Maneskin, a sorpresa ecco... Dybala e Pellegrini!

I Maneskin non smettono di stupire. In occasione dell'uscita del nuovo album 'Rush' la band ha organizzato un matrimonio alla presenza di tanti Vip, provenienti dal mondo della musica, del cinema, della moda e dello sport. La festa, organizzata da Spotify Global a Palazzo Brancaccio di Roma, ha visto Damiano David e compagni unirsi in una cerimonia laica davanti ad un officiante d'eccezione, l'ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, grande amico dei quattro musicisti romani.

Perché i Maneskin si sono sposati

I Maneskin hanno deciso di convolare a nozze per presentare il loro nuovo progetto musicale ma anche per promettersi per sempre amicizia e collaborazione. Tutti e quattro si sono vestiti di bianco: Thomas e Damiano nel ruolo degli sposi, Vittoria ed Ethan in quello delle spose. Agli ospiti, che hanno tirato ai festeggiati chicchi di riso, è stato distribuito un foglio con il rituale delle nozze. Nel finlale l'officiante ha invocato "Apollo, il dio della musica" per confermare l'unione tra gli artisti che si sono poi concessi un bacio.