Pamela Anderson, rivelazione shock: "Un attore mi ha mostrato le parti intime”

Un episodio sgradevole

L’episodio coinvolge l’attore statunitense Tim Allen, che non ha avuto particolari pudori nel mostrarsi completamente nudo davanti alla giovane attrice. “Il primo giorno di riprese, sono uscita dal mio camerino e Tim Allen era nel corridoio in vestaglia - racconta Pamela Anderson nella sua biografia - a quel punto si aprì la vestaglia ed era completamente nudo. Ora siamo pari - riferendosi al mio servizio fotografico su Playboy - personalmente ero a disagio, ho cercato di dissimulare il mio stato d’animo con una risata disinnescando il suo entusiasmo”. Immediata, però, la smentita di Tim Allen: "No, non è mai successo. Non farei mai una cosa del genere", ha detto a Variety in un'intervista.