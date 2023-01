Mare Fuori 3, il sogno del cast: "Vogliamo cantare a Sanremo"

Conferenza stampa in diretta di Mare Fuori 3 , la serie che prima sulla Rai e poi su Netflix è diventata un vero fenomeno di costume. Ambientata nel carcere minorile di Napoli, con tanti attori pressoché sconosciuti, dal primo febbraio su RaiPlay torna disponibile per la terza stagione . Una stagione in cui ai protagonisti storici, alle prese con la maturità, l'amore e la voglia di libertà, si affiancheranno personaggi nuovi e inediti. Grande protagonista, ancora una volta, sarà la musica.

Mare Fuori 3 a Sanremo

A cantare la sigla "O Mar For" è Matteo Paolillo, uno dei protagonisti nel ruolo di Edoardo, ed è anche per questo che durante la conferenza è emerso il sogno dei ragazzi: interpretare la sigla a Sanremo, in programma dal 7 all'11 febbraio, sul palco dell'Ariston. L'ad della Rai, Carlo Fuortes, non si è sbilanciato ma ha detto: "Faremo di tutto perché accada". Non resta che aspettare la risposta di Amadeus.