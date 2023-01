Caterina Balivo e quella frase assurda sulla Juve in tv: che beffa!

Siparietto surreale e decisamente anacronistico a Lingo , il programma di Caterina Balivo in onda ogni sera su La 7. Nella puntata trasmessa lunedì la conduttrice ha scherzato simpaticamente con i concorrenti Fausto e Beatrice e si è lanciata in un commento calcistico (la presentatrice è una grande tifosa del Napoli). “Tifa Roma?”, ha chiesto Caterina a uno dei due. “No, tifa Juve”, è stata la risposta, a cui la Balivo ha controreplicato: “ Hai fatto bene, è una squadra vincente. Non è che ha sbagliato. Soffrono di meno di voi romanisti ”.

Caterina Balivo tra Juve e Lingo

Le puntate di Lingo sono state registrate con largo anticipo e il commento di Caterina Balivo ha scatenato l'ilarità in rete visto che in questi giorni la società bianconera ha subito una penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Penalizzazione che ha spedito la Juve al centro della classifica, a vantaggio proprio della Roma, che al contrario ha guadagnato una posizione ritrovandosi in zona Champions League. La tv non è nuova ad episodi anacronistici: lo scorso anno è stato travolto dalle polemiche Avanti un altro per una battuta sull'Ucraina nei giorni dell’invasione russa.