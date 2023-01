Oasis, reunion vicina: Noel e Liam Gallagher sono tornati a parlarsi

Possibile reunion in vista per gli Oasis. Per ora non c'è alcun annuncio ufficiale ma delle aperture che lasciano ben sperare i fan. A quanto pare i fratelli Gallagher potrebbero essere pronti a fare la pace dopo la rottura avvenuta nel 2009, a seguito di una litigata nel backstage del Rock en Seine di Parigi. Segnali di riavvicinamento sono arrivati sia da Noel sia da Liam.