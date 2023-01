Il Gladiatore 2 si farà senza Russell Crowe: ecco il motivo

E’ stato un dei film più celebrati degli ultimi anni, e come tutti i grandi film avrà un seguito. Ma la trama finale del Gladiatore ha tolto dalle scene Massimo Decimo Meridio, e il protagonista non avrà modo di risorgere. Nell’atteso sequel del classico di Ridley Scott mancherà il personaggio principale interpretato nella prima pellicola da Russell Crowe.

L’attesa conferma è arrivata

Durante la partecipazione al programma radio australiano Fitzy & Wippa, Russel Crowe ha spazzato via le indiscrezioni degli ultimi tempi che lo avrebbero visto tornare in scena. “Sono andato a cena con il regista Ridley Scott e ne abbiamo parlato - ha affermato l’attore - so più o meno come sarà la storia, ma non è un remake, né sequel diretto”. La nuova storia avrà al centro Lucio, figlio segreto del Gladiatore: il protagonista principale sarà l’attore Paul Mescal.