Come sta Jeremy Renner? Emergono dettagli drammatici

Jeremy Renner ha rischiato grosso quando un 'gatto delle nevi' lo ha investito il giorno di Capodanno fuori dalla sua casa nella zona del Lago Tahoe. Stando a quanto riporta il Daily Mail l'attore è vivo per miracolo e con ben 30 ossa rotte. La CNN, che è riuscita ad entrare in possesso di un rapporto redatto dallo sceriffo del Nevada, ha rivelato che il 'gatto delle nevi' aveva alcuni problemi meccanici, tra cui il freno che non funzionava correttamente. Questo sarebbe stato il motivo principale dell'incidente che ha coinvolto Occhio di Falco.