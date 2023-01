Mammucari via ufficiale da 'Le Iene': il motivo è clamoroso

ROMA - Teo Mammucari lascia la conduzione del programma televisivo 'Le Iene'. A comunicarlo è stata Mediaset in un comunicato: "Come previsto e in accordo con Mediaset - si legge nella nota -, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento". L'azienda spiega poi che "La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida".