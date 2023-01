Harry Styles, incidente hot sul palco: si rompono i pantaloni e si vede tutto!

Momento imbarazzante per Harry Styles al Kia Forum di Inglewood a Los Angels. Tra le persone presenti in prima fila anche l'attrice Jennifer Aniston, da tempo grande fan dell'artista inglese: il cantante, durante la sua performance, si è inginocchiato sul palco in direzione dell'ex moglie di Brad Pitt quando i suoi pantaloni di pelle hanno ceduto. Divaricando le gambe si sono strappati all'altezza del cavallo, mostrando un grosso squarcio e parte delle mutande del giovane. Styles ha iniziato ad imprecare e a coprirsi le parti intime esposte con la mano. L'ex componente degli One Direction ha cercato qualcosa con cui coprirsi: alla fine ha optato per una bandiera della comunità Lgbtq, lanciatagli da un'ammiratrice.