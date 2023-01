Giovanni Allevi e la malattia, la battaglia contro il mieloma: "Aspettatemi"

Giovanni Allevi è riapparso sui social per spiegare ai fan come procede la sua battaglia contro il mieloma, malattia che ha scoperto di avere solo qualche mese fa, più precisamente a giugno 2022. Pubblicando su Instagram lo scatto del libro 'L'arte della guarigione' di Franco Voltaggio, il pianista ha fatto sapere: "Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell'università. Per secoli la guarigione è stata un'arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni".