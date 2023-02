Ozzy Osbourne preoccupa i suoi fan: costretto ad interrompere il tour europeo

NEW YORK (STATI UNITI) - "Non sono fisicamente in grado". Con queste parole e in un post su Instagram, Ozzy Osbourne, 74 anni, annuncia la cancellazione delle date del suo tour europeo. I danni alla schiena subiti a causa di un incidente subito anni fa non gli consentono piena autonomia sul palcoscenico. "La mia voce sta bene - spiega - ma dopo tre interventi chirurgici, trattamenti con le cellule staminali, fisioterapie infinite e l'ultima scoperta, il trattamento Cybernics (Hal), il mio corpo è ancora fisicamente debole".