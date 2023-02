Lady Sensi contro Masterchef: "Imbarazzante, pagliacci". Cos'è successo

Il messaggio di Giulia Amodio contro Masterchef

"Dopo questa eliminazione Masterchef mi ha veramente deluso... Che pagliacciata veramente. Imbarazzante", ha scritto in una storia su Instagram lady Sensi, attaccando la scelta degli chef e schierandosi apertamente con Nicola, reo di aver presentato una crostata non all'altezza, con la frolla cruda. Nella storia successiva la Amodio ha aggiunto: "Mi stanno sulle palle ste cose. Che criteri di mer** per eliminare un concorrente palesemente superiore a tutti gli altri per un singolo errore solo per non essere scontati".