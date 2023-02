Scudetto Roma o Sanremo? Ultimo non sa rispondere alla domanda

SANREMO - Scudetto alla Roma o la vittoria del prossimo Festival? La scelta non è mai facile, soprattutto per un grande tifoso come Ultimo. Il ragazzo di San Basilio si presenta alla prossima kermesse canora con i favori del pronostico, ma al tempo stesso non dimentica la propria fede calcistica. Gli ultimi risultati della formazione di Mourinho lo inducono a sperare nonostante le prestazioni del Napoli di Spalletti. Ma un successo sul palco dell’Ariston potrebbe spalancargli ulteriormente le porte del successo, in primis quelle dell’Eurofestival, manifestazione canora di livello internazionale.